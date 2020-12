Tales of Arise: nuove info in arrivo nel 2021

Bandai Namco ha svelato il nuovo Tales of Arise, titolo attesissimo dai lettori di Famitsu, come potete ben leggere qui. Si tratta della nuova main entry della celeberrima saga Tales of e in questo 2020 ha raccolto non poche attenzioni da parte dei fan.

Non solo si presenta come un ottimo action RPG nelle sue meccaniche, ma mostra anche un ottimo comparto tecnico, fautore di una buona parte dell’hype creatosi attorno al titolo.

Recentemente, Bandai Namco ha festeggiato il 25 anniversario della serie con un evento streaming e, durante tale show, il producer Yusuke Tomizawa si è scusato per esser momentaneamente scomparso dalla scena per poi affermare che i fan di tutto il mondo riceveranno importanti novità durante il corso del 2021 (si pensa inizi dell’anno).

Tomizawa ha inoltre chiuso dicendo che lo sviluppo di Tales of Arise sta procedendo bene. Il titolo è attualmente atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC, sebbene sia probabile anche l’arrivo su next-gen.