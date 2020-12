Fall Guys Ultimate Knockout: ora disponibile la Stagione 3

Come precedentemente annunciato, Fall Guys Ultimate Knockout si aggiorna con la Stagione 3, attualmente disponibile per tutti i giocatori. Winter Knockout, questo il nome della nuova stagione, immerge i giocatori in battaglie dal clima gelato ma accogliente come solo l’inverno delle festività sa essere.

Come già detto, ci saranno più di 30 nuovi costumi da sbloccare e potrete vederni alcuni nel trailer sottostante. Alcuni degli obiettivi sono molto divertenti, come ad esempio quello di portar via i pinguini o correre sul ghiaccio mentre questo si deteriora. Ovviamente, sono solo due esempi ma la Stagione 3 è piena zeppa di cose da fare. Fall Guys Ultimate Knockout è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC.