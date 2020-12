Monster Hunter Rise: Nintendo avrebbe pagato 6 milioni per un’esclusività temporale, stando ad alcuni leak

Capcom è stata vittima di un attacco ransomware e, purtroppo, a causa di ciò molte informazioni riguardo il suo ultimo progetto su una delle saghe storiche, Monster Hunter Rise, sono trapelate. Non solo per quanto riguarda lo schedule della pubblicazione nel prossimo anno, ma anche altre questioni d’affari legate ad alcune decisioni prese (e no, tutti i nuovi filmati non provengono da dei leak, fortunatamente).

Il leak di cui vi parliamo, tocca uno degli argomenti caldi che circondano l’ultima fatica targata Capcom. Infatti, tramite ResetEra alcune voci discutono tale e presunto fatto trapelato, descrivendo la situazione tra Capcom e Nintendo. Quest’ultima avrebbe pagato 6 milioni di dollari (circa) per ottenere un’esclusività temporale di 6 mesi sulla propria console ibrida Nintendo Switch.

Capcom, dal canto suo (e sempre secondo rumor vari), avrebbe pensato addirittura di rendere Monster Hunter Rise esclusiva assoluta per Nintendo Switch. Il leak però, sembrerebbe dire che lo sviluppatore nipponico abbia poi optato per l’esclusività temporale, soprattutto guardando alle vendite future.

GamesVillage comunque, ci tiene a ricordare che tutto quanto ciò che è stato appena detto, è frutto di fonti non ufficiali, ergo prendete tali informazioni con le pinze. Al momento, Monster Hunter Rise è atteso esclusivamente su Nintedo Switch per il 26 marzo 2021.