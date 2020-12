Indie World: Among Us disponibile da oggi su Nintendo Switch

Ci eravamo lasciati ad agosto con Nintendo che presentava la sua line-up estiva di indie in arrivo sulla console proprietaria, Nintendo Switch. Dopo il caldo mese estivo, ecco che il colosso nipponico torna con un nuovo appuntamento relativo agli sviluppatori della scena con l’Indie World.

Si parte subito con qualcosa che sicuramente molti conosceranno. Trattasi infatti di Spelunky, il rogue-like indie di successo che non ha bisogno di presentazione alcuna. Spelunky 1 e Spelunky 2 arriveranno su Nintendo Switch nel 2021.

Fisti-Fluffs della PlayFellow è il gioco perfetto per gli amanti dei gatti. Il titolo è infatti un brawler a tutti gli effetti che permetterà al giocatore di usare un gatto e mostrare agli altri compagni felini chi è il più “felino” del mondo. In arrivo all‘inizio del prossimo anno.

Chi non ama parcheggiare? Bene, per tutti coloro in piena voglia di imparare l’arte del parcheggio senza pericolo di danni, oltre ai propri psicologici, c’è Very Very Valet, titolo in arrivo su Nintendo Switch che vi permetterà di affrontare sfide sempre più ardue per parcheggiare la vostra auto in posti a dir poco assurdi. Il titolo, cooperativo fino a 4 giocatori, arriverà all’inizio del 2021.

Tunche è un action 2D che permetterà ai giocatori di viaggiare per l’Amazzonia per scoprire il Mistero della Foresta della Pioggia, mentre combatteremo creature mostruose all’interno della foresta. Il titolo è atteso per il mese di marzo del 2021.

Cyber Shadow è un tutto nel passato dei platformer, portando il giocatore a vestire i panni di un ninja in un mondo minuziosamente ricreato in grafica vecchio stile a 8-bit. Il titolo è in arrivo il 26 gennaio 2021.

Uno dei titoli più attesi è Alba A Wildlife Adventure. L’opera trasporterà i giocatori su un isola nei panni di Alba, una piccola bambina che aiuterà la sua casa con tutta la forza di volontà possibile, assieme a suo nonno, dimostrando così che non serve essere grandi per aiutare. Il titolo, il quale si presenta con un comparto tecnico e artistico di spessore, arriverà durante la primavera del 2021.

Altro titolo che sicuramente non ha bisogno di esser presentato è Super Meat Boy Forever, dal Team Meat. Tra boss fight di spessore, segreti vari e personaggi di ogni tipo, il platform 2D costringerà i giocatori ad aumentare le loro abilità per poter superare tutte le sfide al suo interno. Super Meat Boy Forever arriverà a breve, il 23 dicembre per l’esattezza, su Nintendo Switch.

Ultimo grande annuncio di rilievo a questo appuntamento con Indie World, è senza ombra di dubbio quello dell’arrivo di Among Us della Innersloth su Nintendo Switch. Senza descrizione alcuna, tutti sanno benissimo di cosa tratti il celeberrimo titolo. Quello che serve sapere è, però, quando. Among Us è disponibile da oggi sulla console ibrida Nintendo.