Cyberpunk 2077 migliorerà su console dopo gli update

Dopo la sospirata uscita e i record di vendite praticamente travolti (anche dove, tecnicamente, nemmeno dovrebbe essere arrivato), Cyberpunk 2077 (qui la nostra gruida per sbloccare tutti i finali) è stato duramente criticato dai fan per i tanti problemi riscontrati nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Tante e così intense sono state le critiche che CD Projekt RED è stata costretta a fare le sue scuse ai videogiocatori e a correre ai ripari.

Un aggiornamento che risolvesse alcuni dei problemi più grossolani ed evidenti è già uscito, ed altri arriveranno nei prossimi mesi. Michael Nowakowski, membro del board di CD Projekt RED è intervenuto proprio a questo proposito, annunciando che i giocatori di Cyberpunk 2077 che hanno acquistato la versione del gioco per console current-gen, anche se non possono aspettarsi di avere un’esperienza equiparabile a quella su PC ad alte prestazioni, potranno almeno godere di un titolo godibile e soprattutto stabile, senza i crash che stanno martoriando l’esperienza di gioco in questo momento:

“Con l’arrivo di gennaio e febbraio vedrete molti miglioramenti, come abbiamo già annunciato. Abbiamo anche spiegato che, se le vostre aspettative sono che il gioco arrivi sullo stesso livello di, diciamo, le console next-gen o PC in termini di performance, questo sicuramente non accadrà. Ciò detto, non sto dicendo che sarà un brutto gioco, ma se le vostre aspettative riguardo, per dire, la grafica o altri aspetti delle performance sono di questo tipo, vi diciamo apertamente che non sarà questo il caso. Sarà un buon gioco, giocabile, stabile, senza glitch e crash comunque. Questa è l’intenzione”



Nowakowski ha poi concluso la dichiarazione sostenendo che l’errore di CD Projekt RED è stato sottovalutare il lavoro di sviluppo necessario a portare il gioco su console.

Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S grazie alla retrocompatibilità. Le versioni native per next-gen, invece, arriveranno prossimamente.