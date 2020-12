EA Play su Xbox Game Pass rimandato al 2021

L’annuncio era arrivato lo scorso novembre, scatenando la gioia di tutti gli appassionati e i sottoscrittori: l’intero catalogo EA Play era pronto ad arrivare sull’Xbox Game Pass durante il periodo festivo del 2020, senza nessun costo aggiuntivo, sia sulle console della famiglia Xbox che su PC. Una notizia che aveva reglato ancora più appeal a un servizio che si sta dimostrando essere il vero fiore all’occhiello dell’azienda di Bill Gates.

Sembra però che, almeno gli utenti che sono iscritti al Game Pass su PC, dovranno aspettare un po’ di più per avere accesso ad EA Play, in quanto il servizio di Electonic Arts è stato rimandato proprio per questa piattaforma. In un aggiornamento su Xbox Wire infatti, Microsoft ha spiegato che EA Play arriverà, per il momento, soltanto su Xbox. Le motivazioni di questo ritardo sono abbastanza vaghe, ma l’azienda ha promesso di rilasciare maggiori dettagli, soprattutto sulla nuova data, nei primi giorni del 2021.

“Abbiamo stabilito questa partnership con Electronic Arts perché hanno la stessa voglia che abbiamo noi di aiutare le persone e le community a scoprire grandi giochi, e sapevamo che avremmo potuto garantire una grandiosa esperienza per i membri lavorando insieme. Per poter realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno di più tempo per garantire l’esperienza di Xbox Game Pass.

Vi faremo sapere di più all’inizio del prossimo anno: come sempre, appreziamo il vostro supporto mentre lavoriamo per portare questa esperienza ai membri del nostro Xbox Game Pass. Seguiteci per ulteriori informazioni.”

EA Play, così come altri servizi, tra cui Disney Plus, è attualmente disponibile su Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One, Xbox Series X e Series S. Microsoft ha inoltre annunciato di essere intenzionata a replicare accordi simili in futuro. Non ci resta che aspettare e vedere.