Neptunia Virtual Stars: verrà lanciata in occidente su PC nel 2021

Neptunia Virtual Stars verrà lanciato per PC tramite Steam in aggiunta alla versione precedentemente annunciata per PlayStation 4 quando verrà lanciato nel west nel 2021, ha annunciato l’ editore Idea Factory International. Entrambe le versioni includeranno doppiaggi giapponesi solo con sottotitoli in inglese. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

Entra in Virtualand, un mondo digitale che esiste accanto a reti di varie dimensioni. All’interno di Virtualand si trova il pianeta Emote, un pianeta in via di estinzione a causa del gruppo malefico di distruttori di contenuti noto come Antis. In un atto di disperazione, la Dea Digitale del pianeta Emote, Faira, invia un segnale di soccorso ad altre dimensioni nella speranza di trovare un salvatore di questo pianeta. E i salvatori che sono stati raggiunti? Le stelle nascenti di Vtuber, Me and You, membri di MEWTRAL, così come le dee di Gamindustri: Neptune, Noire, Blanc e Vert! Riusciranno MEWTRAL e le Dee a unirsi e salvare il pianeta Emote dalla completa distruzione?



Caratteristiche principali