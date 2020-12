The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV: verrà lanciato il 18 marzo 2021 in Giappone

Nippon Ichi Software rilascerà la versione Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV il 18 marzo 2021 in Giappone per 6.980 yen, rivela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. Includerà un gran numero di contenuti scaricabili rilasciati in precedenza. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nel settembre 2018 in Giappone. NIS America ha rilasciato la versione PlayStation 4 il 27 ottobre in Nord America e il 3 novembre in Europa e prevede di rilasciare le versioni Switch e PC ( Steam , GOG ) nel 2021. Di seguito una panoramica del gioco:

L’Impero Ereboniano è sull’orlo di una guerra totale! Ambientato poco dopo la fine di Trails of Cold Steel III , gli eroi di Classe VII si trovano contro la piena forza dell’Impero nel tentativo di fermare il suo percorso di dominio totale. Inoltre, l’eroe della Guerra Civile Ereboniana e istruttore di Classe VII, Rean Schwarzer, è scomparso. Ora, gli studenti di Classe VII, vecchi e nuovi, devono unirsi agli eroi di tutto il continente per evitare la distruzione totale e salvare il mondo.

Caratteristiche principali