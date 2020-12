Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo update aggiunte il supporto per lo Yule Festival

Un nuovo aggiornamento è disponibile per Assassin’s Creed Valhalla da Ubisoft su tutte le piattaforme: le dimensioni sono comprese tra 2,4 GB e 6,3 GB: il nuovo update aggiunge il supporto per il prossimo Yule Festival, un evento a tempo limitato che vedrà arrivare nuovi revellers a est del proprio insediamento; la patch offre anche una serie di correzioni e modifiche: Gli NPC ora avranno una differenza di potenza massima di 51 dal giocatore e tutti gli NPC con 51 Potere di seguito verranno visualizzati in verde.

I boss, gli animali Alpha e gli zeloti avranno il tuo stesso livello di potenza, se questo supera il loro livello base; anche la stabilità e le prestazioni vedono alcuni miglioramenti: i giocatori della versione per PC dovrebbero vedere meno blocchi quando eseguono determinate azioni e per la prima volta sono stati risolti vari problemi con la grafica, l’animazione del personaggio e NPC e il ritaglio. Controlla qui per le note complete sulla patch e per maggiori dettagli. Di seguito una panoramica del nuovo update di Assassin’s Creed Valhalla:

Miglioramenti al gioco

Prestazioni e stabilità

Stabilità e prestazioni migliorate.

(PC) Risolti alcuni blocchi durante l’esecuzione di azioni specifiche per la prima volta.

(PC) Risolto un problema che poteva causare blocchi durante la schermata iniziale.

Grafica, audio, animazione