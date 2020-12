The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: annunciato nuovo titolo Falcom

Falcom ha annunciato The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki ( Trails of Black ), l’ultimo capitolo della serie Trails ( Kiseki ) che verrà lanciato nel 2021 in Giappone, ma le piattaforme non sono state annunciate; Weekly Famitsu condivide le seguenti curiosità su The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki:

Il gioco è ambientato nella Repubblica del Calvard (la parte orientale del continente) nell’anno S.1208.

Il titolo deriva dalla parola giapponese per Daybreak (Reimei), che si riflette nei colori associati al protagonista.

La storia è incentrata su personaggi che fanno parte della zona grigia della società (un detective, un negoziatore, un cacciatore di taglie).

Calvard è una sfera culturale nella vena dell’Europa orientale con un afflusso di persone dal Medio Oriente: sembra un misto di Europa e Asia; è più piccolo rispetto a Erebonia.

I personaggi sono nuovi.

Finora sono stati rivelati tre personaggi: un personaggio simile a Kirito, un personaggio dai capelli rossi, con un’apparenza mediorientale e un personaggio che assomiglia ad Alisa ma con l’atteggiamento e con il petto di Ryza.

Il giocosarà completo, con una sua conclusione.

I comandi vengono inseriti in tempo reale.

Avrai anche la possibilità di passare alle battaglie in stile comando.

Arts and Crafts rimane come prima, ma ARCUS viene sostituito da Xipha.

Non ci sono collegamenti di combattimento o ordini coraggiosi. Ma c’è un nuovo sistema in atto che si dice sia piuttosto sorprendente.

C’è un Topic System che ha a che fare con le conversazioni con gli NPC.

Allineamento Flame è un sistema in cui, a seconda del tuo stile di gioco, l’allineamento del tuo personaggio come Legale, Grigio e Caotico cambierà, influenzando il tuo stato e la storia. Ma non ci saranno situazioni in cui un evento non si verifica a causa del tuo specifico allineamento.

C’è un’alternativa agli eventi obbligatori.

Per quanto riguarda le piattaforme, Kondo afferma che vorrebbe lanciarlo su PlayStation 4 e su altre piattaforme:

Dato che ci sono le solite sfide tecniche, prenderemo in considerazione l’idea di iniziare dove c’è più richiesta.