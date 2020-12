MXGP 2020: disponibile da oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio

Milestone è lieta di annunciare l’uscita di MXGP 2020, il nuovo capitolo dell’amata serie dell’ufficiale FIM Motocross World Championship, per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC STEAM. La versione per PlayStation5, come recentemente comunicato, sarà lanciata il 14 Gennaio, 2021. MXGP 2020 è l’unico gioco in cui gli utenti possono vivere appieno l’entusiasmo dell’attuale stagione MXGP, gareggiando con 68 piloti di entrambe le categorie MXGP e MX2 sui 19 circuiti della stagione 2020. Partendo da rookie, i giocatori possono scegliere la loro strada verso la gloria: unirsi a una squadra ufficiale o crearne una propria.

Le piste ufficiali di MXGP non sono sufficienti? Il Track Editor tornerà presto con alcune fantastiche feature aggiuntive. Grazie alla nuova feature Heightmaps, i giocatori possono replicare le vere configurazioni dei tracciati MX, spesso costruiti su colline e montagne, aggiungendo realismo a tutte le sfide che i veri piloti affrontano durante le gare. Ci saranno 4 diversi tipi di terreno che i giocatori potranno scegliere e personalizzare: Pianura, Cava, Frutteto e Foresta per creare il tracciato dei loro sogni. Tutte le nuove piste create, possono essere condivise online con gli amici.

Per goderti il free-roaming, da solo o con gli amici, in MXGP 2020 ritorna una delle feature più amate: Playground. I giocatori possono mettere alla prova le loro abilità di guida nella nuova ambientazione ispirata ai terreni dei fiordi norvegesi e quest’anno possono anche fare un giro libero insieme ad altri 3 amici. E per creare più divertimento in Playground, torna l’amata modalità Waypoint, che ora consente gare fino a 4 giocatori.

La modalità multiplayer di MXGP 2020 sarà potenziata con server dedicati per un’esperienza di gioco lag-free. La modalità Race Director permetterà di creare fantastici tornei online, di decidere le posizioni di partenza, di assegnare penalità o di scegliere le telecamere su cui concentrarsi. Infine, MXGP 2020 fa sentire ogni pilota unico, con più di 10.000 articoli, tutti con licenza ufficiale da più di 110 marchi del mondo Motocross. Non solo personalizzazioni estetiche: le prestazioni della moto possono essere migliorate anche con repliche reali di diverse parti.

MXGP 2020 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC STEAM. Su PlayStation 5 sarà lanciato il 14 Gennaio 2021.