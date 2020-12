Redout Space Assault: annunciata la data d’uscita e pubblicato il trailer di lancio

34BigThings, software house italiana responsabile per la realizzazione del tanto apprezzato racing game futuristico Redout, ha annunciato delle novità interessanti legate a Redout Space Assault. Ebbene, l’azienda ci rivela ufficialmente la data d’uscita del prodotto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: 21 gennaio 2021. Inoltre, sulla pagina di Steam, è possibile trovare la seguente descrizione del prodotto:

Redout Space Assault vi mette al comando di un Super Orbital Recon Fighter durante la Colonizzazione di Marte del 2395: tuffatevi nella più veloce, epica ed emozionante battaglia spaziale arcade che possiate sperimentare. Supera in astuzia, supera in astuzia, supera in potenza, supera in classe i tuoi avversari in un combattimento spaziale per giocatore singolo veloce come un fulmine, adrenalinico e adrenalinico.

Giocate nei panni di Leon Barret, pilota pilota di caccia delle forze di sicurezza di Poseidon. Qui alla Poseidon Corp., stiamo cercando di aprire la strada alla colonizzazione di Marte, mentre l’umanità sta lottando per la sopravvivenza, divisa tra una Terra calda e impoverita e una fredda e claustrofobica colonia lunare. Il vostro compito è quello di mantenere l’ordine sradicando i ribelli e i pirati spaziali, facilitare la ricerca dei nostri scienziati mantenendoli al sicuro e proteggere tutto il nostro personale dalle numerose minacce esterne.