Snowrunner: le mod sono arrivate su console

Da oggi 16 dicembre le mod di SnowRunner arrivano anche su console. Ad annunciarlo il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Saber Interactive. Ora sarà quindi possibile utilizzare le mod dei giocatori anche su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PC. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questo il comunicato sul sito ufficiale di SnowRunner:

SnowRunner, la fantastica esperienza di simulazione fuoristrada su PlayStation 4, Xbox One e PC, porta oggi le mod su console! Immergiti nell’ultimo trailer degli sviluppatori Sabre Interactive e del publisher Focus Home Interactive, per celebrare la diversità, la qualità e la quantità di contenuti che i mod portano ai giocatori di console di tutto il mondo.

Un flusso costante di nuovi veicoli, mappe e altro ancora gratuiti.

Con una selezione di oltre 30 mod già disponibili in questo momento su PS4 e Xbox One, i giocatori su console possono aspettarsi un flusso costante di nuove mod mentre Sabre lavora con i modder per continuare a portarli dall’enorme selezione già disponibile su PC. Queste mod vanno da veicoli e mappe, a modifiche, a un polpo baffuto guidabile e altro ancora. Visita mod.io per saperne di più sulle regole che governano la creazione e la condivisione di mod di SnowRunner

Una comunità di talento con una vera spinta.

Sin dal lancio, gli enormi ambienti sandbox di SnowRunner e il gameplay di guida basato sulla fisica sono stati terreno fertile per modder talentuosi e appassionati. Con oltre 5 milioni di mod scaricate finora, il successo di SnowRunner è indissolubilmente legato alla creatività senza fine della comunità di modding e al know-how della piattaforma di modding mod.io, con cui Sabre e Focus Home hanno collaborato proprio inizio.

Accesso facile e immediato alle mod.

A partire da oggi, i giocatori di console con un account mod.io registrato troveranno un nuovissimo browser mod in-game, che semplifica l’esplorazione dell’intera libreria di mod e li abilita con la semplice pressione di un pulsante.

Con le mod, che sono una caratteristica molto richiesta dalla community, e sebbene siano ancora una caratteristica insolita su console in generale, Sabre e Focus Home sono orgogliosi di portarle su PlayStation 4 e Xbox One oggi, con molto altro ancora in arrivo.

SnowRunner è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La stagione 2: Explore & Expand è disponibile come DLC autonomo o come parte del Season Pass. Si può ottenere fino al 40% di sconto sul gioco base, la Premium Edition e il Season Pass fino al 21 dicembre con i saldi di Focus Home Interactive Publisher su Xbox One.