Fortnite: l’ultimo update migliora le performance su PC

Epic Games ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento per il celebre battle royale di cui è proprietario, Fortnite. Il titolo, costantemente aggiornato per quanto riguarda tutte le versioni, ha su PC la possibilità di esser giocato da sistemi sicuramente differenti l’uno dall’altro.

Proprio per questo, Epic ha deciso di far uscire l’ultimo update come ulteriore aiuto ai giocatori della fascia PC, più precisamente per aiutare coloro che si trovano al limite con i requisiti hardware.

Come potete vedere qui, Epic ha messo a disposizione una nuova Modalità Performance, la quale permette di “far girare” Fortnite al meglio anche per l’hardware meno peformante. Basterà disinstallare il titolo e riscaricarlo con l’opzione di lasciar indietro le High Resolution Textures.