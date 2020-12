Spelunky 2: disponibile l’open beta del multiplayer su PC

Sebbene Spelunky 2 sia stato ben accolto dalla critica internazionale, non ha goduto di un lancio ottimale per via dei vari problemi durante il corso dell’anno. I problemi relativi al multiplayer su PS4 ha avuto non pochi problemi ed è così stato rimandato su PC.

Lo sviluppatore però, ha recentemente confermato che un’open beta è ora disponbile per la versione PC, sebbene non sia esonerata da vari problemi. Tuttavia, Mossmouth è tutt’ora al lavoro per risolvere la situazione o, perlomeno, buona parte dei problemi.

Tutto ciò non è venuto fuori durante la fase di closed beta, per cui sospettiamo che i vari problemi siano venuti fuori dall’attivazione di diversi server per la beta pubblica.



La patch più recente ha aiutato a risolvere i problemi per una parte dei giocatori, ma sta ancora lavorando per rendere il tutto fruibile alla massima pool di player.

Gli aggiornamenti che arrivano dal team, parlano dell’arrivo del supporto al cross-platform entro la prima metà del 2021. In più, la modalità Arena sarà rivista, così come il sistema di inviti. Il team di Spelunky 2 sta lavorando, come detto ieri, per portare la sua serie su Nintendo Switch.