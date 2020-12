Super Smash Bros. Ultimate: la presentazione di Sephiroth è in arrivo

Durante l’evento The Game Awards 2020, Super Smash Bros. Ultimate è stato protagonista di un trailer, il quale ha presentato il nuovo fighter del secondo Fighter Pass. Il personaggio in questione è uno dei “cattivi” per eccellenza dal Paese del Sol Levante, Sephiroth.

Nintendo ha recentemente confermato che il game director Masahiro Sakurai presenterà uno streaming nella giornata di domani, 17 dicembre, per mostrare al mondo intero il nuovo, famoso combattente. Si potrà finalmente vedere quali saranno le sue mosse e, per ultimo (ma non meno importante), quali tracce della colonna sonora saranno aggiunte.

Tramite l’account ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate è stato inoltre confermato che l’evento durerà ben 35 minuti, quindi parliamo di una presentazione a dir poco corposa per il titolo picchiaduro/smash brawl targato Nintendo che, ricordiamo, è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.