Spider-Man Miles Morales: un nuovo filtro Instagram è da oggi disponibile

Spider–Man Miles Morales è alla portata di tutti coloro che hanno acquistato una PlayStation 5. Il “seguito” del titolo di successo targato Insomniac Games è ora disponibile godrà di un nuovo, piccolo dettaglio, sulla piattaforma Instagram.

Il titolo di lancio PlayStation 5 infatti, ha adesso l’onore di avere un proprio filtro su Instagram, interamente dedicato a lui. L’idea è nata dalla collaborazione con Gabriele Rondinone, esponente della Community di PlayStation Italia. Al grido “Be Greater. Be Yourself“, vi elenchiamo le istruzioni per usare il filtro di Spider-Man Miles Morales.