PlayStation 5 stringe un accordo di partnership con la Lega Serie A

PlayStation 5 è finalmente tra noi e Sony vuole sempre più prendere un posto nel cuore dei cittadini della penisola. Proprio a tale scopo, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato, in queste ore, di aver raggiunto un accordo che, sicuramente, starà a cuore a moltissimi fan del calcio.

Infatti, il colosso giapponese ha finalmente stretto una collaborazione con la Lega Serie A in occasione della Supercoppa italiana 2020 che vedrà sfidarsi il 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli.

Grazie a tale partnership, il mondo del calcio e PlayStation si avvicinano sempre più, il quale è da sempre simbolo di innovazione e puro intrattenimento ludico. Saranno svelate nelle prossime settimane le iniziative per coinvolgere il pubblico a casa attraverso le piattaforme gaming, social e digital, così da garantire un’esperienza a tutto tondo per i tifosi prima, durante e dopo la gara di PS5 Supercup. Qui potete leggere le parole di Marco Saletta, General Manager di SIE Italia e Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, rispettivamente.

Siamo orgogliosi di poter collaborare con un partner d’eccezione come Lega Serie A. – Ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di SIE Italia – La crescita del medium videoludico in Italia è in costante aumento, e crediamo fortemente che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo. Il calcio infatti è senza alcun dubbio lo sport più seguito nel nostro Paese e la Supercoppa Italiana simboleggia uno dei trofei più ambiti della stagione. Per questo riteniamo che la PS5 Supercup rappresenti un’occasione unica per celebrare PlayStation 5, la nostra console di nuova generazione.

Esprimiamo grande soddisfazione per aver raggiunto questo accordo con Sony Interactive Entertainment Italia. – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A – Il brand PlayStation è sinonimo d’innovazione e la nostra partnership è frutto di una visione condivisa, rivolta al futuro e alle nuove generazioni. L’accordo con PlayStation 5 conferma il percorso di crescita internazionale del brand Serie A. La PS5 Supercup sarà un grande evento in grado di creare entusiasmo, emozioni ed engagement non solo nel corso della partita, ma anche nei giorni precedenti l’incontro grazie alle tante iniziative di comunicazione e marketing che ci permetteranno di coinvolgere i tifosi da casa.