Conan Chop Chop rimandato al 2021

Il 2020 è stato un anno caratterizzato da tanti annunci di rinvii nel mondo videoludico, ma sembra che Funcom e Mighty Kingdom stiano vivendo molte più difficoltà del previsto con Conan Chop Chop, il loro ultimo titolo action-adventure, che era inizialmente previsto all’esordio il 3 settembre 2019.

Più di un anno è passato da quella data, e nel frattempo il titolo di Mighty Kingdom è stato rimandato tre volte: la prima al 25 febbraio 2020, poi al secondo trimestre dell’anno, infine a una più generico “2020“. Ora infine arriva la notizia di un ulteriore rinvio per Conan Chop Chop, che non arriverà prima dell’inizio del 2021.

Joel Bylos, capo dell’ufficio creativo di Funcom, ha spiegato che il rinvio è dovuto alla volontà di evitare di sovraccaricare lo staff imponendo loro uno stressante crunch time, per tentare di rispettare una tabella di marcia troppo stretta, rischiando poi di avere un gioco pieno di problemi (qualsiasi riferimento a Cyberpunk 2077 è assolutamente casuale):

“Se avessimo fatto uscire il gioco quest’anno, ci sarebbero stati la metà di bei maialini. E non si può lanciare un gioco di Conan senza i maialini. Oltretutto, l’unico crunch che vogliamo nel nostro gioco di Conan è quello delle ossa sotto i nostri piedi coperti dai sandali”

Dopo questo quarto rinvio, rimane da scoprire la nuova data prevista per l’uscita di Conan Chop Chop. Il gioco è previsto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).