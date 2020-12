Newzoo collabora con quattro organizzazioni di Esport LATAM

La società di analisi dei giochi e di Esport Newzoo ha concluso un accordo di collaborazione con quattro nuovi partner: le organizzazioni di Esport LOUD dal Brasile e Infamous Gaming dal Perù e le società di promozione e sviluppo di Esport GGTech Entertainment e Todosgamers.

LOUD ha avuto una crescita dei numeri impressionanti, mentre Infamous è noto a livello internazionale per il suo team Dota 2 . GGTech e Todosgamers lavorano per riunire le comunità di Esport attraverso le loro piattaforme e progetti.

Newzoo intende ora rafforzare le sue intuizioni e previsioni per i settori dei giochi e degli Esport attraverso i nuovi dati disponibili dai partner, cercando di indicare opportunità per i suoi utenti nel mercato globale . Le informazioni saranno disponibili sulla piattaforma Newzoo e nella sua pubblicazione Global Esports Market Report. A ottobre, anche Newzoo ha compiuto una mossa simile verso il mercato del sud-est asiatico, firmando EVOS Esports come partner .