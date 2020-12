La Favelas Cup e il ruolo sociale svolto da Free Fire in Brasile

Grazie a Free Fire , un gioco battle royale mobile di Garena che può essere supportato dalla maggior parte degli smartphone sul mercato, i giocatori professionisti come il campione del mondo Bruno ” Nobru ” Goes possono cambiare le loro vite e dire che “a favela venceu”, o “la favela ha vinto”, in portoghese.

La grande popolarità del gioco nel paese ha ispirato Globo , il più grande gruppo di comunicazione brasiliano, a investire nel gioco, trasmettendo la Lega brasiliana del fuoco libero (LBFF) sul suo canale televisivo a pagamento SporTV e investendo anche nelle divisioni inferiori di esso. . Ma il sostegno al piano non si ferma qui, e alla fine del 2020 Globo ha collaborato con Taça das Favelas, tradotto approssimativamente in “Favelas Cup” dal portoghese, un torneo nazionale di fuoco libero organizzato dall’organizzazione sociale riconosciuta a livello internazionale Centro unico del Favelas (CUFA, dall’acronimo in portoghese), con squadre delle favelas di tutto il paese.

Le squadre di 12 favelas di 12 diversi stati brasiliani si sono qualificate per le finali dopo le prime fasi, dove hanno disputato un montepremi totale di $ 30.000 BRL (circa $ 6.000 USD). Il concorso è stato vinto da Divinéia, una favela dello stato del Paraná. Secondo CUFA, solo per le prime fasi, la Coppa Favelas ha avuto oltre 1 milione di spettatori. Le partite della fase iniziale sono state trasmesse in streaming da YouTube e dalla piattaforma di streaming di Garena BOOYAH !, mentre le finali sono state contate anche sulla trasmissione TV su SporTV.

Grazie alla sua accessibilità e al potere mediatico, nell’ultimo anno la popolarità di Free Fire è cresciuta in modo significativo in Brasile, ei tornei ufficiali hanno avuto un aumento del 107% nel suo pubblico . Nel 2020, Twitch ha firmato alcuni degli streamer del gioco più famosi del paese , come Nobru e l’organizzazione LOUD , con l’obiettivo di portare parte di questo pubblico sulla piattaforma di streaming e, recentemente, il gioco battle royale PUBG Mobile ha annunciato che lo è anche andando leggero per aumentare la sua accessibilità .