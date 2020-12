Dragonball Super: anticipazioni sul nuovo arco narrativo

Il manga di Dragonball Super è arrivato all’adrenalinica conclusione dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, con lo scontro finale tra Goku e il temibile stregone Moro, ma Toyotaro sta già pensando al prossimo futuro. E proprio per questo è stato svelato il titolo del prossimo arco narrativo, che sarà incentrato su Granola il Sopravvissuto.

A quanto sembra la nuova saga (con tutta probabilità molto più breve di quella appena conclusosi, che è durata anni) sarà incentrata su alcuni sottoposti di Moro, che sono stati rilasciati dalle loro celle a causa del desiderio espresso dal Divoratore di Pianeti al drago delle sfere di New Namek.

L’utente Twitter @DragonBallHype. ha condiviso sul social network un trailer dedicato proprio a questo nuovo arco narrativo, che seguirà non solo le vicende dei sottoposti di Moro, ma anche (e soprattutto) nuovi personaggi, molto diversi da quelli che siamo stati abituati a conoscere in Dragonball Z e Dragonball Super.

L’anime di Dragonball Super, ennesimo successo del franchise targato Akira Toriyama, è attualmente fermo da anni in seguito alla conclusione dell’arco narrativo del Torneo del Potere, ma l’apertura, avvenuta di recente, di due nuovi domini internet dedicati alla saga, ha riacceso nei fan le speranze per un ritorno della serie anche in versione animata. Per saperne di più, sia sul manga che sull’anime, non ci resta che attendere il vicino Jump Festa, durante il quale il panel di Dragonball farà sicuramente la parte del leone!

Per ogni novità non dovete far altro che continuare a seguirci!