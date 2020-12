The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: pubblicati i primi screenshot

Falcom hapubblicato le prime informazioni e screenshot ufficiali per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, l’ ultima entrata recentemente annunciata nella serie Trails e il suo titolo commemorativo per il 40° anniversario. Verrà lanciato nel 2021 in Giappone per piattaforme non annunciate. Visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica sul titolo:

Al di là del cielo azzurro, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. Quest’ultima metà della serie Trails sta per iniziare! L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. Nel 2021, Falcom pubblicherà The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki , l’ultima entrata nella serie Trails , come opera commemorativa del 40° anniversario.

La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale di una grande nazione dove i problemi di immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come “Spriggan” (Underground Fixer) riceve un lavoro particolare, che alla fine si sviluppa in una situazione che scuote l’intera nazione del Calvard.



Il sistema di combattimento AT (Action Time) in stile comando utilizzato nei precedenti titoli Trails è stato rinnovato! Passa senza problemi da battaglie sul campo orientate all’azione a sistemi di combattimento di comando a turni, utilizzando gli elementi unici di combattimento di sesta generazione Xipha in un sistema di battaglia evoluto dai precedenti titoli di Trails.

Kuro no Kiseki sarà caratterizzato da molti elementi originali che utilizzano la sua ambientazione, incluso un sistema di Argomenti che ti consente di raccogliere informazioni (argomenti) comunicando con gli NPC di tutte le città per creare situazioni a tuo favore quando agisci come Spriggan; e un sistema Fiamme di allineamento in cui i tre allineamenti del tuo personaggio (Legale, Grigio e Caotico) variano a seconda del tuo stile di gioco, influenzando vari stati, alleati e avversari e persino gli sviluppi dello scenario.