Nayuta no Kiseki Kai: prime informazioni per la versione PS4

Falcom ha pubblicato le prime informazioni e illustrazioni ufficiali per Nayuta no Kiseki: Kai , la versione per PlayStation 4 appena annunciata dell’action RPG per PSP Nayuta no Kiseki pubblicato nel 2012. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Dovrebbe uscire entro l’estate 2021 in Giappone. Di seguito una panoramica del titolo:

Nayuta no Kiseki , una voce ambiziosa della serie Trails originariamente pubblicata per PSP nel 2012 che adotta un gameplay in stile RPG d’azione, torna per PlayStation 4 come ultima entrata nella serie Kai (port migliorati dei vecchi giochi Falcom).

Grafica migliorata per personaggi e scene di eventi

Sono state aggiunte nuove illustrazioni per ogni personaggio di Remnant Island, dove si svolge la storia. Anche gli elementi grafici sono stati notevolmente migliorati, comprese nuove illustrazioni per scene di eventi e altri aspetti visivi.

Supporto per 60 fotogrammi al secondo con grafica e audio ad alta risoluzione

La frequenza dei fotogrammi è stata regolata per funzionare a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 4. E oltre alla grafica più vivace ottenuta aggiornando la versione originale per PSP alla qualità dell’immagine ad alta definizione, la musica di sottofondo e gli effetti sonori sono stati rimasterizzati con un suono di alta qualità.

Varie regolazioni dell’interfaccia utente per PlayStation 4

Vari elementi dell’interfaccia utente come la schermata del campo e la schermata del menu sono stati ritoccati dalla versione per PSP, consentendo un’esperienza più fluida su PlayStation 4.

Prologo

C’è una fine a questo mondo. Questo ci è stato insegnato da molto tempo fa. Anche l’oceano che sembra andare avanti per sempre ha una “fine” definita che non puoi superare. Perché il mondo è piatto. Molti studiosi credono che sia così, e anche la gente lo crede … Ma è davvero la verità? No, probabilmente non lo è. Ci sono ancora molte incognite rimaste in questo mondo. Quali sono i paesaggi raffigurati dagli Star Shards? Ecco perché sono un forte sostenitore. Infatti. Il mondo deve essere un posto molto più grande.

Personaggi

Nayuta Herschel (doppiata da Kaori Mizuhashi)

Età: 15

Noi (doppiato da Ai Kayano)

Età: ???

Signa Alhazen (doppiato da Kenichi Suzumura)

Età: 18

Creha (doppiato da Ayana Taketatsu)

Età: ???