Bravely Default II: Demo finale disponibile su Nintendo eShop

L’editore Nintendo ha pubblicato la Demo finale di Bravely Default II, titolo della Square Enix, per Switch tramite il Nintendo eShop. Gli utenti che scaricano la demo prima dell’uscita del gioco riceveranno 100 punti di platino My Nintendo. Bravely Default II uscirà su Switch il 26 febbraio 2021 in tutto il mondo. Di seguito una panoramica della demo:

Prova il sistema di rischio e ricompensa del gioco, la strategia del personaggio e la grafica straordinaria nell’ultima demo finale di Bravely Default II . In questa demo, i quattro personaggi principali del gioco sono già in viaggio, con lavori e abilità a loro disposizione!

Storia

La saga inizia quando il nostro eroe Seth, un giovane marinaio, si lava sulle rive di uno dei cinque regni di Excillant. Qui incontra Gloria di Musa, una principessa che è fuggita dal suo regno quando è stato distrutto dalle forze del male intenzionate a rubare i suoi cristalli. Incontra anche Elvis e Adelle, due viaggiatori determinati a decifrare un libro misterioso e magico. Guidato dal destino, sta a te fermare le forze che minacciano questi eroi e tutta Excillant.

Sistema

Oltre a un tradizionale sistema di battaglia a turni che combina compiti e abilità, puoi goderti battaglie innovative e strategiche uniche per la serie Bravely assumendo il controllo dei tuoi turni tramite il sistema Brave e Default.

Mosse speciali

Oltre a potenti mosse speciali che possono essere attivate in determinate condizioni in battaglia, la musica di sottofondo dedicata alle mosse speciali arricchisce l’intero gruppo. Il buff rimane finché la musica continua a suonare dopo l’attivazione, dandoti l’opportunità di spazzare via rapidamente i tuoi nemici.

Lavori e abilità

Ogni personaggio ha un lavoro principale e un lavoro secondario. Combinando i lavori, puoi gestire due abilità contemporaneamente. Puoi creare un tuttofare bilanciato in attacco in difesa, o forse un personaggio specializzato in magia. Le tue tattiche e il modo in cui sviluppi ogni personaggio dipendono da te.