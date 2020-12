Hades: aggiunta la compatibilità cross-save tra Switch e PC

Sebbene Hades sia stato rilasciato in early access due anni fa, il gioco ha rubato il cuore di molti giocatori fin dal suo lancio ufficiale questo settembre: lo sviluppatore Supergiant Games ha migliorato il gameplay rogue-like e action RPG di Hades, aggiungendo anche meccaniche simili ai giochi di incontri-sim per immergere ulteriormente i giocatori nella storia infusa dalla mitologia greca del gioco. Hades si è comportato incredibilmente bene ai The Game Awards 2020 di quest’anno, portando a casa i premi come miglior indie e miglior gioco d’azione; fresco di queste vittorie, sembra che Supergiant Games sia intenzionato a mantenere Hades in primo piano nella mente dei giocatori, poiché lo sviluppatore ha appena annunciato un aggiornamento per il salvataggio incrociato per il popolare rogue-like.

Su Twitter Supergiant Games ha annunciato oggi la possibilità di cross-save per Hades tra le versioni Switch e PC del gioco: nel tweet, lo sviluppatore include anche brevi istruzioni su come trasferire i dati di salvataggio da e verso la versione Switch; sebbene questo nuovo aggiornamento consenta la compatibilità del salvataggio incrociato tra le due versioni di Hades, l’aggiornamento deve essere scaricato e abilitato sulla versione per Nintendo Switch, consentendo il trasferimento dei dati di salvataggio. Vale anche la pena notare che Supergiant Games menziona che questo aggiornamento include altri miglioramenti per la versione per Nintendo Switch del gioco, mantenendolo aggiornato con la versione per PC più recente. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, sarà interessante vedere se Supergiant Games ha in serbo per i fan del coinvolgente dungeon crawler nei prossimi mesi. Hades è ora disponibile su Nintendo Switch e PC.