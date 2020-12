Nintendo annuncia una campagna di beneficenza per l’intera community

Con il 2020 che volge alla conclusione è il momento di ritrovarsi per salutarlo insieme ai fan italiani di Nintendo: per celebrarlo, ritorna NintenTV, la piattaforma benefica nata lo scorso marzo allo scopo di creare uno spazio tutto nuovo dedicato ai giocatori e sostenere chi ha più bisogno, ha organizzato un nuovo evento: Merry NintenTV!

Il 19 e 20 dicembre 2020 ben 14 community della nostra penisola si alterneranno in streaming proponendo talk con il pubblico, esibizioni di gameplay e contenuti esclusivi realizzati per l’occasione: Chozopedia, Johto World, Lux PKK, Mario’s Castle, NintendOn, Nintendoomed, Nintubers, Pokémon Beyond, Pokémon Central, Pokémon Next, Pokéuomo, WikiBound, Xenoblade Universe “R-Alpha” e Zelda Italy per fare compagnia agli spettatori sabato e domenica dalle 14:00 alle 24:00 sul canale Twitch di NintenTV

In queste due giornate troveranno spazio numerosi contenuti a tema natalizio: ci attendono interessanti retrospettive nel mondo dei fangame Nintendo, approfondimenti sulle ultime novità come Hyrule Warriors: l’era della calamità e gameplay nell’universo di classici come Mother. Non mancheranno contenuti speciali esclusivi grazie agli ospiti, tra cui interviste a sviluppatori italiani come Yonder e Bitnine Studio e sguardi al competitivo del VGC Pokémon.

Per concludere in bellezza, nella serata di domenica si terranno i NintenTV Community Awards, spazio in cui saranno eletti i titoli più importanti del 2020 grazie alle votazioni del pubblico e della giuria di NintenTV. Nello spirito che ci contraddistingue anche questa maratona natalizia ospiterà una raccolta fondi sulla piattaforma Tiltify e per l’occasione il ricavato andrà nella sua interezza a favore di Save The Children Italia: l’obiettivo di NintenTV è replicare e migliorare quanto fatto nelle precedenti edizioni, nelle quali sono stati raccolti oltre 2’000€, grazie al supporto di tutti i suoi partner.