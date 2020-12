The Witcher: nuove foto della season 2

Gli account sui social media di The Witcher stanno attualmente celebrando i sei giorni di Witchmas tra il 16 e il 21 dicembre, offrendo ai fan “regali” per le festività natalizie, selezionati da sondaggi giornalieri in cui è possibile votare per un regalo specifico o invocare la Legge della Sorpresa. Per il regalo di ieri, i fan hanno ricevuto le nuove foto del set della seconda stagione!

La prossima stagione di The Witcher vedrà Kristofer Hivju (Il Trono di Spade) nei panni di Nivellen e Kim Bodnia (Killing Eve) nei panni di Vesemir. Altri sei attori sono stati scelti per la seconda stagione, incluso Paul Bullion (Peaky Blinders) nel ruolo dello strigo Lambert; Yasen Atour (Young Wallender) nel ruolo di Coën, un witcher di Poviss; Agnes Bjorn nei panni di Vereena, una potente bruxa; Basil Eidenbenz (Fast and Furious 9) nel ruolo di Eskel, amico di Geralt dalla sua giovinezza; Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nel ruolo di Lydia, una maga; e Mecia Simson (Next Top Model di Gran Bretagna e Irlanda) nei panni dell’elfa Francesca, straordinariamente bella.

Basato sulla serie fantasy omonima di Andrzej Sapkowski, The Witcher è un racconto epico del destino e della famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente maga e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a sopravvivere insieme nel continente sempre più instabile.

La serie vede protagonisti Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Freya Allan nei panni della principessa Ciri, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg, MyAnna Buring nei panni di Tissaia e Joey Batey nei panni di Jaskier. La seconda stagione vedrà anche il ritorno di Tom Canton nei panni di Filavandrel, Lilly Cooper nei panni di Murta, Jeremy Crawford nei panni di Yarpin Zigrin, Eamon Farren nei panni di Cahir, Mahesh Jadu nei panni di Vilgefortz, Terence Maynard nei panni di Artorius, Lars Mikkelson nei panni di Stregobor, Mimi Ndiweni nei panni di Fringilla Vigo, Royce Pierrseson nel ruolo di Istredd, Wilson Radjou-Pujalte nel ruolo di Dara, Anna Shaffer nei panni Triss Merigold e Therica Wilson Read nel ruolo Sabrina. Potete trovare un altro divertente video a tema natalizio del Witchmas in questo articolo, vi terremo aggiornati!