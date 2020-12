Epic Games Store: un titolo gratis al giorno per due settimane, si parte con Cities Skylines

Come già vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Epic Games Store si concia per le feste per tutti coloro che desiderano scorrere del tempo con la propria passione in questo periodo. Vista la situazione COVID-19, che va ormai avanti da parecchio tempo, molti giocatori saranno felici di poter mettere le mani su ben 15 titoli, nel corso del medesimo numero di giorni, in modo completamente gratuito.

Proprio come l’anno scorso, Epic ha deciso di rilanciare la propria iniziativa a partire da oggi 17 dicembre, la quale durerà esattamente due settimane. Il primo titolo, che è possibile riscattare gratuitamente a questo indirizzo previa creazione di un account, è Cities Skylines.

Il famoso titolo simulativo cittadino targato Paradox Interactive e Colossal Order, è il primo di una lunga lista di titoli che sarà possibile riscattare ogni 24 ore. Tenete ben a mente che, qui in Italia, il roll-out dei giochi avviene alle 17.00. Ovviamente, qualora non riusciste a riscattare per tempo il titolo, non avrete più possibilità di farlo ergo, GamesVillage vi consiglia di farlo il prima possibile (sebbene vi possano essere problemi d’accesso per l’alto numero di utenti collegati).

Detto ciò, GamesVillage vi aggiornerà sulle nuove uscite su Epic Games Store ogni giorno, a partire da oggi, fino alla fine dell’iniziativa. Tornate a trovarci per svelare i prossimi titoli!