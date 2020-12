Pac-Man entra nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame

Chi non conosce Pac-Man? Proprio perchè, sicuramente, la risposta a tale domanda può essere sempre e solo una ormai, il personaggio più famoso della storia dei videogiochi entrerà nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame e il tutto verrà proclamato questa notte alle ore 01.00 del 18 dicembre.

Si tratta del primo personaggio in assoluto ad entrare nella suddetta Hall of Fame e ciò sembra la cosa più giusta da fare, visto l’impatto sul settore cui appartiene. Sarà possibile seguire la cerimonia d’ammissione a questo indirizzo e vi sarà inoltre un tributo comprendente alcuni contenuti online esclusivi, con la possibilità di acquistare magliette e spille commemorative.

Vi informiamo, addizionalmente, che In occasione dei Free Play Days di Stadia, a partire dalle 18:00 di oggi e fino alle 20:00 di lunedì 21 dicembre, sarà possibile giocare gratuitamente a PAC-MAN Mega Tunnel Battle con un account Stadia Pro. Andate qui per maggiori informazioni e tenete presente che è possibile partecipare anche tramite la prova gratuita della piattaforma Google.

Saranno infine disponibili La seconda avventura della serie PAC-MAN Stories, PAC-MAN and the Ghostly Snack Attack e PAC-MAN WAKA WAKA è disponibile su alcuni selezionati device Amazon e di quest’ultimo trovate qui sotto una breve descrizione.



La migliore esperienza si ha su apparecchi Echo Show, Fire TV Cube e schermi come i televisori Samsung con Alexa: parla a PAC-MAN nella sua lingua originale Wakanese. Digli “waka” per farlo andare a destra o “waki” per la sinistra, “wiki” per andare su e “wika” giù e dirigi PAC-MAN in una nuova avventura.