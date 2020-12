Chaos Walking: il film con Tom Holland e Daisy Ridley

Lionsgate ha pubblicato una nuova clip del film di Doug Liman Chaos Walking. Il film è interpretato da Daisy Ridley nei panni di Viola, una donna che si schianta su un pianeta composto da soli uomini che sono influenzati dal “Rumore”, che mette in mostra tutti i loro pensieri. Tra le persone che incontra sul pianeta c’è sono Todd (Tom Holland), e in questa clip è possibile vedere il loro primo incontro e come Liman ha deciso di visualizzare “il Rumore”.

Il 2021 si preannuncia un grande anno per Tom Holland in quanto non solo Chaos Walking è in arrivo, ma anche il dramma PTSD Cherry, l’adattamento tanto atteso del videogioco Uncharted e il terzo film MCU di Spider-Man. Holland non è l’unico attore pronto per un 2021 affollato con così tante uscite che verranno introdotte nel prossimo anno, ma siamo curiosi di sapere se questo tipo di frequenza porterà a una sovraesposizione o cementerà il suo status di star di serie A. Lionsgate ha fissato il film per il 5 marzo 2021, che sembra ancora leggermente ottimista in termini di riportare le persone nei cinema, ma è nel regno del possibile. In Chaos Walking troviamo anche Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter e David Oyelowo.

Ecco la sinossi ufficiale di Chaos Walking:

“In un futuro non troppo lontano, Todd Hewitt (Tom Holland) scopre Viola (Daisy Ridley), una ragazza misteriosa che si schianta con una navicella sul suo pianeta, dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti dal “Rumore” – una forza che mette in mostra tutti i loro pensieri. In questo paesaggio pericoloso, la vita di Viola è minacciata e, poiché Todd giura di proteggerla, dovrà scoprire il proprio potere interiore e svelare gli oscuri segreti del pianeta. Dal regista di The Bourne Identity and Edge of Tomorrow e basato sull’omonima trilogia di Patrick Ness, Daisy Ridley e Tom Holland recitano con Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter e David Oyelowo in Chaos Walking.”