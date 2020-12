Subnautica Below Zero: aumento di prezzo permanente dal 5 gennaio 2021

Subnautica, l’adventure survival targato Unknown Worlds Entertainment, riceverà ben presto il sequel con Subnautica Below Zero in uscita dal programma Accesso Anticipato tra non molto. Il lavoro da parte degli sviluppatori è sicuramente parecchio e, vedendo al primo capitolo, anche di qualità. Proprio per uno sviluppo difficoltà e qualità definito da questi due fattori, il team ha annunciato che il 5 gennaio 2021 aumenterà il prezzo del titolo.

Attualmente, il titolo è rimasto costante sulla cifra di €16.79 ma arriverà a costare poco meno di €30. Ovviamente questo vale per tutti gli store su tramite cui verrà pubblicato il gioco. Questo quindi, sarà il nuovo e finale prezzo della produzione targata Unknown Worlds Entertainment, la quale fa sapere che anche l’originale primo capitolo, vedrà un leggero aumento del prezzo.

Per quanto riguarda Subnautica Below Zero, in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, l’aggiornamento Relique dal Passato ha reso l’ultima fatica completamente giocabile dall’inizio alla fine, pur trovandosi ancora in Accesso Anticipato. Il lancio della versione 1.0, che corrisponde all’uscita dal programma Early Access, avverrà all’inizio dell’anno in una data non ancora precisata.