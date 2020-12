Monster Hunter Rise: il Martello e Scudo e Spada si mostrano in nuovi trailer

Da qualche settimana a questa parte, Capcom ha iniziato a rilasciare trailer su base regolare per mostrare ai tantissimi fan di Monster Hunter Rise le numerose armi con cui potranno andare a caccia di mostri sul nuovo titolo in arrivo esclusivamente su Switch.

Stavolta toccano al Martello e alla combo Scudo e Spada. La prima è l’arma che predilige la forza per stordire i nemici con attacchi caricati, la seconda invece è l’arma bianca eccellente per la versatilità, con attacchi rapidi e la possibilità di parare i colpi in arrivo.

Trovate i trailer qui sotto mentre, qualora non l’aveste già fatto, vi invitiamo a leggere il nostro articolo che parla di un possibile contratto di esclusività temporale per Monster Hunter Rise.