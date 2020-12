The Maid è il nuovo flm mystery della Universal

In un’intensa guerra di offerte contro più studi, Deadline annuncia che la Universal Pictures ha vinto con successo i diritti del prossimo romanzo dell’autrice Nita Prose intitolato The Maid. Lo studio sta attualmente sviluppando un adattamento cinematografico del romanzo giallo con l’attrice nominata all’Oscar Florence Pugh che ha ufficialmente firmato per il ruolo principale.

Descritto come un mix tra il fascino del romanzo Eleanor Oliphant sta Benissimo di Gail Honeyman e un misterioso omicidio in stile Agatha Christie, The Maid è ambientato al Regency Grand Hotel, dove Molly la cameriera lascia ogni stanza perfetta e incontaminata, mentre comprende ciascuno gli sporchi segreti dell’ospite. The Maid, un giallo a scatola chiusa con piccoli indizi, esplora la discesa di Molly nel ventre omicida del suo dorato posto di lavoro, mentre racconta una storia sui punti di forza delle nostre differenze. Il romanzo dovrebbe essere pubblicato nel 2022 da Penguin Random House per Stati Uniti e Canada, mentre HarperFiction gestirà il suo debutto nel Regno Unito.

L’adattamento cinematografico di The Maid sarà prodotto da Pugh insieme a Josh McLaughlin di Wink Pictures e Chris Goldberg di Winterlight Pictures. Nita Prose, nota anche come Vice Presidente e Direttore editoriale di Simon & Schuster Canada, sarà anche produttore esecutivo. Florence Pugh ha ottenuto riconoscimenti per le sue acclamate interpretazioni in Lady Macbeth del 2016, Midsommar di Ari Aster e Piccole donne di Greta Gerwig con quest’ultima che ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar come Migliore attrice non protagonista. Il 2021 sarà di nuovo un anno impegnativo per la 24enne attrice inglese, visto che la vedremo prossimamente in due film di alto profilo: Black Widow, il film MCU dei Marvel Studios e Don’t Worry Darling di Olivia Wilde.