Overwatch 2: nuovi aggiornamenti al BlizzConline 2021

Jeff Kaplan, la mente dietro Overwatch ha recentemente affermato che, finalmente, i tantissimi fan di tutto il mondo potranno avere nuovi aggiornamenti su Overwatch 2 al BlizzConline 2021 che, ricordiamo, si terrà il 19 e 20 febbraio.

All’annuncio, venne detto che il nuovo capitolo dell’hero shooter targato Blizzard avrebbe contenuto una campagna cooperativa PvE, giocabile fino a 4 giocatori. Molti dei personaggi saranno giocabili, con tanto di personalizzazione delle abilità.

Il PvP, comporterà ovviamente l’aggiunta di nuove mappe e una nuova modalità, Push. Overwatch 2 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e ovviamente PC. Che l’annuncio sia per delle possibili versioni next-gen?