SNK lancerà una nuova console nel 2021

A quanto pare la società giapponese SNK lancerà una nuova console il prossimo anno. Nell’annuncio non ci sono molti dettagli e lo stesso vale al di fuori di esso, ma la console debutterà nel 2021 e “colmerà le esigenze tra i fan appassionati e gli appassionati di giochi per console”.

Come si può vedere dall’immagine dell’annuncio, sembrerebbe molto chiara: la scritta, il logo della società, il simbolo del WI-FI. Insomma non si trapela nulla più.

A brand-new console is coming from SNK in 2021!

A system to bridge the needs between passionate fans and console gaming enthusiasts! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) December 15, 2020