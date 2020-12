Medic, LEC Caster, ha battuto il record di speedrunning di Hades

Aaron ” Medic ” Chamberlain, nato in Gran Bretagna, è uno dei migliori talenti del casting e più recentemente ha ispirato molti con le sue buffonate durante i Worlds 2020 di League of Legends. Tuttavia, quando non fa commenti allitterativi, abbassa il suo thesaurus e brandisce una tastiera e un mouse, giocando Hades a perdifiato.

WE DID IT! WORLD RECORD.

6:29 any% Hades speedrun. pic.twitter.com/fZEbWIXm6r — Medic (@MedicCasts) December 15, 2020

Tutti oramai conosciamo Hades, gioco di ruolo roguelike dove i giocatori devono sfuggire dagli inferi controllando Zagreus, figlio di Ade.

Medic è anche noto per aver tentato di diventare uno dei più veloci speedrunner in titoli come Hades , e ora ha battuto il record del mondo. Completando il gioco in soli sei minuti e 29 secondi.

Il record mondiale è conforme a Speedrun.com, di cui Medic apprezza questo, il suo record potrebbe essere stato migliorato da qualcuno al di fuori del sito.

Il record precedente era detenuto dal giocatore francese Lili, che ha completato il gioco in 6:44. Ora, con il record infranto, Medic potrebbe mantenere questo record per un po’ di tempo.