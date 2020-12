Rivelati i programmi per la KeSPA Cup 2020

Sarà anche l’occasione per i fan di guardare una competizione della League prima dello Spring Split del 2021 LCK, oltre a vedere un’anteprima dei nuovi roster e delle organizzazioni che si uniranno alla LCK per la sua prima stagione in franchising.

Formato

Le partite della fase a gironi sono le migliori di una

Le prime tre squadre di ogni gruppo si qualificheranno per i playoff

Programma (orari in CT)

Primo giorno: martedì 22 dicembre dalle 02:00 alle 06:00

Partite del gruppo A

Secondo giorno: mercoledì 23 dicembre dalle 2:00 alle 6:00

Partite del gruppo B.

Terzo giorno: giovedì 24 dicembre dalle 2:00 alle 6:00

Partite del gruppo A

Quarto giorno: venerdì 25 dicembre dalle 2:00 alle 6:00

Partite del gruppo B.

Squadre partecipanti

DAMWON Gaming

T1

KT Rolster

Gen.G

DRX

Afreeca Freecs

Hanwha Life

Liiv SANDBOX

Nongshim RedForce

Fredit BRION

Ruote di lingua inglese

Brendan “Valdes” Valdes

Nick “LS” De Cesare

Max “Atlus” Anderson

Wolf “Wolf” Schröder

Seth “Achilios” King

LS commenterà le sue ultime partite della stagione e non tornerà alla LCK come caster nel 2021 , dal momento che si è unito al T1 come creatore di contenuti . Sarà l’ultima opportunità per i suoi fan di guardarlo lanciare le partite di League .

Mentre Valdes e Atlus sono ben noti nella LCK, Wolf e Achilios sono ex lanciatori della Overwatch League e dei Contendenti coreani. Recentemente hanno anche iniziato a commentare VALORANT .

Trasmetti e riproduci

Non è chiaro se tutte le squadre partecipanti registreranno tutti i giocatori dal loro roster principale o se invece parteciperanno i giocatori sostituti e dell’accademia. Tutti i roster non saranno confermati prima dell’inizio della competizione.

Afreeca Freecs ha vinto il titolo precedente nel 2019 con il loro roster che si è comportato bene nella LCK l’anno successivo, concludendo la Summer Split 2020 al quarto posto