Fable: Anna Megill si unisce al team di sviluppo

Playground Games si è gettata a capofitto in un progetto assolutamente innovativo per lei, accettando di sviluppare il prossimo capitolo della fortunata serie RPG Fable. Si tratta della prima incursione del developer nel genere dei giochi di ruolo, e per questo la casa di sviluppo sta cercando di radurane tutto l’aiuto possibile per creare un team vincente e realizzare un gioco “di altissimo livello“.

Un passo decisivo in questa direzione è stato fatto nella giornata di oggi, quando Playground Games (che potrebbe anche essere affiancato da Turn 10 nello sviluppo di Fable), ha annunciato l’arrivo nel team della rinomata autrice Anna Megill. Pur non essendo un nome arcinoto, la Megill è una vera veterana dell’industria videoludica, dove ha lavorato per 16 lunghi anni, collaborando con aziende come ArenaNet, Arkane Studios, Nintendo e Square Enix. L’ultimo grande successo della Megill è stata la sua partecipazione allo sviluppo di Control, lo sparatutto in terza persona di Remedy Entertainment e 505 Games uscito nel 2019.

Per accettare la posizione di lead writer di Fable, Anna Megill lascia il suo impiego a Massive Entertainment, e andrà ad aggiungersi a un team già colmo di talento, che può contare sull’apporto di veterano di aziende come Rocksteady, Ninja Theory, Gearbox, Rockstar e BioWare. L’autrice ha espresso la sua estrema eccitazione per la possibilità di lavorare a questo titolo:

“Fable ha un posto speciale nel mio cuore. Il primo è uscito l’anno in cui ho iniziato a lavorare nello sviluppo di videogiochi,ed è stato il primo gioco che ho giocato con un occhio da sviluppatrice”

Annunciato lo scorso luglio durante l’Xbox Games Showcase, Fable sarà il quarto titolo della fortunata saga RPG.