Among Us arriverà sulle console Xbox nel 2021

L’annuncio arriva direttamente da InnerSloth e Microsoft: Among Us, il gioco rivelazione di questo 2020, che ha rivoluzionato il modo di intendere i survival multiplayer (tanto che persino alcuni esponenti di spicco del panorama politico statunitense hanno voluto giocare il gioco per fare il loro esordio social su Twitch), arriverà sulle console della famiglia Xbox, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S nel 2021.

Non c’è ancora una precisa data di rilascio, e nemmeno una finestra, ma è sicuro che il gioco arriverà, e quando lo farà sarà anche disponibile su Xbox Game Pass. Nel frattempo però il titolo di InnerSloth è già stato aggiunto al Game Pass per PC, e dunque coloro che hanno una sottoscrizione possono immediatamente cominciare a scaricare il gioco gratuitamente.

Dopo il recente arrivo su Nintendo Switch, e l’annuncio del futuro sbarco su Xbox, soltanto PlayStation 4 e PlayStation 5 non supportano Among Us: è quindi probabile che un accordo tra Sony e InnerSloth sia alle porte. Attualmente il titolo è disponibile su PC, Switch e dispositivi mobile iOS e Android.

E le novità per il 2021 non si fermano qua: in arrivo sul titolo di InnerSloth ci sarà infatti anche una nuova mappa! Cosa ne pensate dell’imminente arrivo del multiplayer sulle console di casa Microsoft? Siete pronti a giocare Among Us anche su Xbox?