Evangelion 3.0+1.0: il film è pronto!

Il 2020 è stato un anno difficile su tutti i fronti, e non ha certo fatto sconti agli appassionati di anime, con tanti rinvii e ritardi nella produzione delle nostre saghe preferite. Tuttavia una notizia è arrivata a chiudere l’anno in grande stile: Hideaki Anno, creatore di Neon Genesis Evangelion ha annunciato che i lavori su Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sono ormai stati conclusi, e che il film è pronto al 100%, compreso il lavoro di doppiaggio ed editing!

Un annuncio, arrivato direttamente attraverso l’account Twitter ufficiale dello studio d’animazione Khara, che ha mandato in visibilio i tantissimi fan estasiati della serie mecha apocalittica che ha riscritto le regole di un intero genere. Evangelion 3.0+1.0 è il quarto e ultimo film della tetralogia Rebirth of Evangelion, una serie di film con la quale Anno ha voluto rileggere e reinterpretare la sua iconica serie anime, dandole un taglio completamente nuovo.

Si avvicina dunque la conclusione definitiva di una delle migliori e più profonde saghe fantascientifiche della storia anime. Il completamento del film giunge perfettamente in tempo con la data prevista di rilascio nelle sale il prossimo 23 gennaio 2021. In realtà il film sarebbe dovuto uscire in sala durante la scorsa estate, ma le ovvie problematiche dovute alla pandemia da coronavirus lo hanno ritardato al prossimo anno. Nel frattempo però il tema musicale del film, One Last Kiss, è stato già reso disponibile su iTunes.

Se volete “ripassare” in attesa dell’uscita di quest’ultimo film, le prime tre pellicole della tetralogia sono state condivise da Studio Khara su You Tube. La serie originale invece, così come i film Death & Rebirth e The End of Evangelion sono disponibili su Netflix, ma fate attenzione: le differenze tra questa serie originale e i nuovi film sono molto, molto marcate!