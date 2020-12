One Piece: ecco gli omaggi di Kishimoto e Demizu!

One Piece si avvicina a grandi passi a uno dei traguardi più incredibile della sua storia ultraventennale. Con la prima uscita del 2021 infatti, il manga di Eiichiro Oda toccherà la fatidica e attesissima soglia dei 1000 capitoli. Un evento straordinario, che Weekly Shonen Jump ha deciso di festeggiare non solo riservando al manga piratesco le cover dei prossimi due numeri, ma anche chiedendo a tutti i mangaka che stanno vedendo, e hanno visto le loro opere serializzate dalla famosa rivista di Shueisha, di realizzare un omaggio dedicato proprio all’opera di Oda. Queste opere d’arte saranno poi raccolte in un mega poster, il più grande della storia di Weekly Shonen Jump.

Nell’attesa dell’uscita di questo bel regalo però, sono arrivati alcuni degli artwork realizzati per questa inedita collaborazione. L’utente Twitter @WSJ_Manga ha condiviso infatti le opere realizzate da Masashi Kishimoto, il celeberrimo creatore di Naruto, e da Posuka Demizu, il disegnatore di uno dei manga più acclamati del momento, The Promised Neverland.

L’opera di Oda è sicuramente una delle più importanti e influenti della storia del fumetto nipponico, e gli artwork realizzati da Kishimoto e Demizu per onorarla in occasione di questo grande traguardo lo dimostrano. One Piece si trova, al momento, nel bel mezzo dell’arco narrativo di Wano, e la fine sembra essere ancora lontana: Oda ha infatti ammesso che il suo iniziale progetto di concludere l’anime in cinque anni potrebbe subire dei ritardi, prolungando la vita di questa saga che ha già scritto il suo nome nella storia del manga.