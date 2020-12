Cyberpunk 2077: Sony ha rimosso il gioco dal PS Store

Cyberpunk 2077 (qui la nostra recensione) è sparito dal PlayStation Store! Sony Interactive Entertainment ha annunciato proprio in queste ore di aver deciso di rimuovere il titolo di CD Projekt Red dalla sua piattaforma digitale, impedendo ai giocatori di acquistare la versione PlayStation 4 del gioco, disponibile soltanto in edizione disco. La decisione è stata diffusa tramite un tweet.

I tanti problemi di questa versione, uniti alle lamentele degli utenti e alle tante richieste di rimborso hanno portato i vertici dell’azienda giapponese ad agire in questa maniera. Ma non è finita qui, perché la stessa Sony Interactive Entertainment concederà il rimborso a tutti coloro che ne faranno richiesta:

È la prima volta che un gioco di questo spessore viene rimosso dal PlayStation Store e sicuramente si tratta di un grave danno d’immagine sia per Cyberpunk 2077, sia per lo studio polacco. Non sappiamo ancora se questa decisione sia arrivata tramite un accordo tra le parti, oppure se Sony abbia deciso di sua iniziativa di rimuover il gioco dal suo store.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

