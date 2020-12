League of Legends: in sviluppo l’MMORPG ambientato nell’universo di LOL

League of Legends vedrà crescere ancora di più il suo universo. RIOT Games è infatti al lavoro sull’MMORPG ambientato nel mondo del MOBA più giocato al mondo. La conferma è stata data nella giornata di ieri tramite Twitter da Greg Street, vice president of intellectual property and entertainment, che nel suo recente lavoro in Riot è “ha aiutato a sviluppare l’universo di LoL”.

La conferma che si tratti di un MMORPG ambientato nell’universo di League of Legends però è giunta soltanto in risposta alla domanda di una fan:

Al momento però, di nuovi dettagli non ne sono stati diffusi e dunque, bisognerà attendere ancora (e pensiamo ancora molto) prima di vedere in azione il nuovo MMO di casa RIOT. Intanto, Valorant è giunto anche in Medio oriente!

I have news!

My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!

Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.

PS We’re hiring

— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020