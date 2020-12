Endgame Gear annuncia il mouse XM1r

Endgame Gear ha annunciato, tramite la sua pagina Twitter ufficiale, l’arrivo del suo nuovo mouse: l’XM1r. Quest’ultimo non è altro che una versione migliorata dell’amatissimo modello omonimo.

Tra le specifiche tecniche di spicco che l’Endgame Gear XM1r presenta è sicuramente il sensore PixArt PMW 3370. switch Kailh GM 8.0 e la scelta trasparente e translucente. Il prezzo è sempre di circa 60 euro, disponibile presso lo store ufficiale sul sito del noto brand. Il peso e il design sono rimasti invariati, tuttavia, già si sono rivelati vincenti in passato tra i giocatori di tutto il mondo.

The fastest mouse got fresher: The #XM1r

➡️New PixArt PAW3370 sensor

➡️Custom sorted Kailh GM 8.0 main button switches

➡️Hybrid skate design

➡️Improved Flex Cord 2.0, MMB & side button switches

➡️New firm- & software developed in 🇩🇪

Check it: https://t.co/RWbE7h76y4 pic.twitter.com/yMbpdAxuqN

