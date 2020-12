Final Fantasy XI: è stata definitivamente annullata la versione mobile

Nonostante abbia iniziato l’avvicinamento al 20° anniversario dalla sua uscita e il successivo lancio collegato al MMO Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI è ancora un successo: tuttavia, i fan che sperano in un riavvio mobile del titolo rimarranno delusi nell’apprendere che apparentemente è stato scartato. Square Enix ha collaborato con lo sviluppatore coreano Nexon nel tentativo di creare un remake o un titolo spin-off basato sul MMORPG di Final Fantasy progettato per i cellulari. Le ambizioni del gioco erano alte, ma sfortunatamente sembra essere andato in pezzi prima di decollare davvero, secondo un nuovo rapporto del sito di giochi coreano MTN, che indica che la versione del titolo di Nexon di Final Fantasy è stata annullata.

Sebbene alcune immagini concettuali del gioco siano emerse negli anni precedenti, non è mai stato annunciato nulla di concreto riguardo al gioco, con solo finestre di lancio proposte che venivano rimandate ogni volta: ora, i membri del team Nexon che facevano parte dell’operazione sono stati spostati su altri progetti e sembra che il progetto sia stato chiuso definitivamente. Fortunatamente per i fan del MMORPG, Final Fantasy XI sta ancora ricevendo nuovi contenuti: sebbene il MMORPG sia stato frenato da limitazioni tecniche dovute al fatto che originariamente era stato sviluppato e lanciato su PS2, ciò non ha impedito agli sviluppatori di aggiungere nuovi eventi, attrezzature, aggiustamenti di lavoro e persino storie al titolo; resta da vedere se Final Fantasy XI riceverà mai un riavvio completo o un remake, dando speranza ai molti fan del gioco. Final Fantasy XI Mobile non è più in sviluppo.