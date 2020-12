Monster Hunter Rise: nuovi trailer per Gunlance e Insect Glaive

Capcom ha pubblicato una nuova serie di trailer per Monster Hunter Rise che introducono le armi Gunlance e Insect Glaive. I precedenti trailer di armi presentavano il martello, la spada e lo scudo, la balestra pesante, la balestra leggera, la lancia, la spada lunga, l’ arco e le doppie lame. Monster Hunter Rise uscirà su Switch il 26 marzo 2021 in tutto il mondo. Una demo a tempo limitato è prevista per gennaio. Di seguito una panoramica di ciascuna arma:

Gunlance

Artiglieria implacabile ed esplosiva. Il Gunlance riunisce una difesa impenetrabile con una balistica ad alta potenza. Stordisci la tua preda con uno stuolo di bombardamenti e infliggi danni enormi con il suo caratteristico attacco di fuoco di wyvern. Guard Edge è un attacco silkbind che accetta gli attacchi in arrivo e ripristina l’acutezza della tua arma, rendendola pronta per la ritorsione.

Insect Glaive

Asso del combattimento aereo. Insect Glaive eccelle nelle tattiche di caccia aerea con la combinazione di un agile bastone e un Kinsect che assorbe le essenze dai mostri, convertendole in buff. Recall Kinsect è un attacco silkbind che richiama il tuo Kinsect mentre schiva. Quando ritorna, eseguirà attacchi rotanti che disperdono estratti riparatori, curando il cacciatore e recuperando tutta la sua resistenza.