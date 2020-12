The Green Knight: l’uscita è stata posticipata a luglio

Secondo quanto riferito, A24 ha fissato come nuova data di uscita per The Green Knight di David Lowery, il 30 luglio 2021, e i fan sono già in rivolta perché pensano sia davvero troppo in là nel tempo. Originariamente previsto per l’uscita del 29 maggio 2020, il film è stato ufficialmente dichiarato il mese scorso vietato ai minori dalla MPAA per “violenza, sessualità e nudità grafica”

Un’epica avventura fantasy basata sull’intramontabile leggenda arturiana, The Green Knight racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), lo spericolato e testardo nipote di Re Artù, che intraprende un’audace ricerca per affrontare l’omonimo Green Knight, un gigantesco straniero dalla pelle color smeraldo straniero e misuratore di uomini. Gawain combatte con fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo per definire il suo carattere e dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del regno affrontando lo sfidante finale. Dal regista visionario David Lowery arriva una svolta fresca e audace su un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda.

The Green Knight è interpretato da Dev Patel (The Millionaire, Lion, Marigold Hotel), Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl, Tomb Raider), Joel Edgerton (The Great Gatsby, The King), Sarita Choudhury (Lady in the Water), Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout), Kate Dickie (Game of Thrones), Barry Keoghan (Dunkirk, The Eternals) e Ralph Ineson (Game of Thrones).

Il film è diretto e scritto da David Lowery (Ain’t Them Bodies Saints, The Old Man & the Gun) da una storia basata sulla poesia di Sir Gawain e il Cavaliere Verde. La storia era già stata adattata nel film due volte prima da Stephen Weeks, il primo dei quali vedeva Nigel Green (Giasone e gli Argonauti) nei panni del Cavaliere Verde e il secondo vedeva il compianto Sean Connery nei panni di Sir Gawain.

Lowery ha prodotto il progetto insieme a Toby Halbrooks (Pete’s Dragon) e James M. Johnston (A Ghost Story) attraverso il loro banner Sailor Bear. Anche Tim Headington e Theresa Steele Page stanno producendo per conto di Ley Line Entertainment.

Aaron L. Gilbert di Bron e Jason Cloth di Creative Wealth Media sono i produttori esecutivi.