Euromediashop: Ciciriello parla della truffa PS5

In questi giorni vi abbiamo spesso aggiornato sul caso Euromediashop, truffa ideata da Christian Ciciriello che prometteva prodotti a basso costo, tra cui le introvabili PlayStation 5. Il nostro Michele Iurlaro, attraverso il canale pugliese Antenna Sud – canale 85, ha intervistato proprio Ciciriello, dopo aver sentito nei giorni scorsi il suo avvocato.

Ciciriello fa sapere che prima della truffa di Euromediashop faceva il parcheggiatore abusivo, e che aveva ideato il raggiro per raccogliere 2-3000 euro. Partito da zero, tramite tutorial su YouTube, in solitaria, ha creato un sito, comprato il dominio, ha cercato articoli che potevano andare come regali di Natale (dal monopattino elettrico, all’iPhone 12, alla stessa PlayStation 5), per poi stampare i volantini del “SalvaNatale”.

Ciciriello, per sua stessa ammissione amante del gioco d’azzardo, ha però deciso di fermarsi e dire basta, quando la situazione stava andando fuori controllo, superando abbondantemente quei 2-3000 euro che si era posto come obiettivo. Il 25enne di Tutarano si è detto dispiaciuto delle tante persone che sono cadute nella sua stessa trappola, sperando che tutti, comprese le agenzie pubblicitarie, possano riavere i soldi, che però non ci sono più.

In futuro il “titolare” dell’azienda dovrà affrontare un processo, da solo, perché continua a sottolineare di come abbia agito totalmente in solitaria.