Balan Wonderwolrd: tre nuovi filmati brevi dei personaggi

Square Enix torna a mostrare alcuni dei personaggi che animeranno il mondo di Balan Wonderworld attraverso i 12 racconti. Dopo il filmato su Jose del mese scorso, e poi dopo Fiona e Yuri, oggi è il turno di Chang, Sana e Cass.

Chang è un ragazzo che sogna di volare, ma che non sembra mai essere in grado di realizzare i suoi sogni. Riuscirà mai a librarsi in volo?

Sana invece è un’ambientalista nel cuore, con un amore per gli uccelli e le foreste. Ma può salvare le cose che ama dalla distruzione?

In fine Cass è una bambina che ha fatto amicizia con un gattino di strada. Fece cenno alla sua nuova amica dall’altra parte della strada proprio mentre le luci del semaforo cambiavano… Ora vorrebbe poter tornare indietro nel tempo.

Balan Wonderworld (qui la nostra anteprima) sarà disponibile dal 26 marzo 2021, giorno di pubblicazione del gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC